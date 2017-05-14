İzmir’de acı bekleyiş devam ediyor

Kazayı duyan ve tura gidenlerin yakınları, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi’nde toplanarak çaresizce gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı. Kaza yapan tur otobüsünün içinde kiminin annesi, kiminin torunu, kiminin ise yeğeni yer alan İzmirliler umutla bekleyişlerini sürdürürken, kazaya karışanların yakınları için İzmir Valiliği de kaza yerine otobüs kaldırdı.

İzmir’den Muğla’ya Anneler Günü için düzenlenen bir tura katılan yolculardan biri olan Nazmiye Çiçek’in kızı Nidanur Aykaya, “Bu seyahat Anneler Günü için hazırlanmış bir yolculuk. Annem de sabahtan 06.30’da Hasanağa Parkı’nın önünden minibüse bindi. Daha ardından annemle bir iki kere telefon konuşmamız oldu, hiçbir şey olmadığını, yoldayız, az kaldığını söyledi. En son saat 11.00 gibi telefon ile konuştuk. sonradan internete haber düştü. Hemen annemi aramaya başladım. Telefonları kapalıydı, yanına iki tane hanımefendi arkadaşı vardı, onları da aradım onların da telefonları kapalıydı. Derhal 155’i aradım, ‘Kazada annem var, veri elde etmek istiyorum’ dedim. Bana bir numara verdiler, ancak verilen numarayı aramama rağmen meşgule düşüyordu. Şu an bende haber bekliyorum” dedi.

Abdülaziz Baydilli – Atakan Şen

