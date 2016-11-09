İzmirde lodos hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılarının ardından lodos, İzmir ve çevresinde etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan rüzgar, vatandaşlara da kuvvet anlar yaşattı. Bir Takım vatandaşların lodos nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlenirken, kimi noktalarda da ağaçlar devrildi, çatı parçaları yerinden söküldü.

Bir Takım seferler iptal edildi

Etkin lodos, deniz ulaşımını da vurdu. Dalga boyu 4-5 metreye değin çıkarken, İzmir Körfezindeki bir takım vapurların seferleri geçici olarak durduruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede lodosun etkisini sürdüreceğini ifade ederek, vatandaşları uyardı.

Atakan Şen – Halil Karahan

