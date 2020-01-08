İzmir'de toplanan beyaz eşyacılardan “zincir mağaza” tepkisi

İZMİR (AA) – İzmir'e bir araya gelen beyaz eşya satıcıları temsilcileri, zincir mağazalarda beyaz eşya satışına tepki gösterdi.

İstanbul, İzmir, Mersin, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan gelen sektör temsilcileri, İzmir Ticaret Odasında toplantı yaptı.

İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında grup adına açıklama yaptı.

Aztekin, sektörün sıkıntılarını masaya yatırdıklarını ve sorunlarının çözümü için birlikte hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

Zincir mağazalarda beyaz eşya satıldığını belirten Aztekin, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çirkinlik olmaz, turşunun, yoğurdun yanında beyaz eşya satılmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinden beyaz eşyacılar olarak iş birliğine gittiklerini aktaran Aztekin, "Bizim sektörümüz bu durumdan tek başına zarar görmüyor. Ticaret Kanunu'muza aykırı bir iş yapılıyor. Belli sınırlar içinde ticaret yürütülür. Ancak zincir mağazalar bunun dışına taşıyor." ifadelerini kullandı.

Mart ayından itibaren Türkiye'nin her yerindeki beyaz eşya mağazalarına "Herkes kendi işini yapsın" sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını belirten Aztekin, "Beyaz eşya mağazalarının vitrinlerini bu slogan süsleyecek. Bu işe ayakkabıcılar, oyuncakçılar, halı grubu, kırtasiyeciler, lastikçiler, züccaciye esnafı da bize destek oluyor. Defalarca biz bununla ilgili Bakanlığa gittik ancak çözüm bulamadık. Bu nedenle Mart ayından itibaren İzmir'den yayılarak bu eyleme başlayacağız." dedi.