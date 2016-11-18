İzmirdeki KYK yurtlarında 17 bin öğrenci var

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İzmir Bölge Müdürü Yakup Karaca, Medya Platformu üyeleri ile buluştu. Kurum çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Karaca, İzmir’deki yurtlarda 17 bin öğrenciye hizmet verildiğini kaydetti. Karaca, Bütçe sıkıntılarının olmadığını ve hükümetten büyük destek gördüklerini açıklama ederek, 17 bin öğrencilik kapasiteyi 35 bine çıkartacaklarını söyledi. Karaca, “Amacımız geleceğimiz olan genç öğrencilerimize her türlü konforu sunarak başarılı olmalarını sağlamak. Türkiye genelinde alan müdürlükleri il müdürlüklerine dönüştürüldü. İl müdürlüğü olarak İzmir’de şu lahza 18 yurda ulaştık. Çalışmalarımız yatırımlarımız devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu olarak Ege’nin öğrenci köyüne talibiz. Daha fazla öğrenciye hizmet götürmenin arayışları içindeyiz. Bu konuyla ilgili kurum olarak yatırımlarımız devam ediyor. Görevi devraldığımızda oransal olarak yüzde 7’lerde seyreden kapasitemizi yüzde 11’lere çıkardık. Yeni hedefimiz bunu yüzde 15-20’lere taşımak. Hedeflerimize ulaşma konusunda kısa sürede kayda değer başarılar sağladık.Biz devletiz özellerden bir adım önde ve misal almak durumundayız. Sunduğumuz imkanlar ve fırsatlar ile öğrencilerimize yalnızca barınma değil, her türlü sosyal imkanları da sunmaya gayret ediyoruz. 3 TL’ye sabahleyin kahvaltısı, 6 buçuk TL’ye de akşam yemeği veriyoruz. Odalarımızı üçer karakter standartlara dönüştürüyoruz. Odalarımızda ücretsiz internet, çamaşır makinesi, buzdolabı, banyosu içinde bütün çağdaş hayat koşullarına sahip. Öğrencinin dilini iyi anlıyoruz. Öğrencilerimizle İyi irtibat ve diyalog kurarak sorunlarına çözüm üretiyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize her daim sahip çıkacağız” dedi.