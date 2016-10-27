İzmirden örnek proje

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Veri Toplumuna Değişim ve Veri Iletişim Teknolojileri Finansal Yardım Programı kapsamında İzmir Valiliğinin yürüttüğü ’SmyrnaLegacyProjesi’nin tanıtım toplantısı, bugün saat 15.30’da, İzmir Kazıbilim Müzesinde gerçekleştirildi. Toplantıya; İzmir Vali Yerdımcısı Mustafa Harputlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğlu, Ege Üniversitesi Rekötörü Cüneyt Hoşcoşkun ve çok sayıda davetli katıldı. ’SmyrnaLegacyProjesi’ kapsamında; 38 müze, 20 taşınmaz eser ve bin taşınabilir kültür varlığı tespit edilerek dijital ortamda sergilenmeye başlandı. Müzeleri ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin; bilgisayarları, tabletleri ve zeki telefonları ile sanal ortamda, 360 derece fotoğraf gibi özel tekniklerle sergilenen eserlere, bu proje tamamen ulaşabileceği belirtildi.

Ensarioğlu: “Bu proje öteki illere misal olacak”

Proje tanıtımından sonradan konuşan İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Taktik ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğlu, ’’İzmir’in kültürel miras turizmi alanında Türkiye’deki en kayda değer kentlerden birisi olduğu açıktır. İzmir’in varlıklı mirasına dair farkındalığı artıracak böyle bir proje hazırlanmasını, çok manalı ve memnun etme verici. Bugün burada aziz milletimize sunduğumuz hizmetler bağlamında, data iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen, güzel İzmir’imizin binlerce takvim tarih ve kültür mirasının sergilendiği müzelerimizi, daha bilinir ve tanınır ülkü getirmek için hayata geçirilen İzmir Smyrna Legacy Projesini ele alacağız. Kentimizin müze ve ören yerleri ile içerdikleri tarihi ve kültürel hazinelerine ilişkin bilgilerin dijital ortamda arşivlenmesi, tanıdık olmayan ziyaretçiler, öğrenciler ve gençler başta elde etmek üzere tüm kullanıcıların bu bilgilere elektronik ortamda görsel, işitsel ve metinsel olarak web üzerinden erişebilmesini sağlayan sistem, İzmir’in marka değerini artırarak akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulanacaktır. Diğer şehirlere de misal olacak bu güzel projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Davetliler daha sonra Arkeoloji Müzesi’ni gezerek, müze içerisindeki tarihi eserlerin önünde yer alan barkodları cep telefonları ile okutarak, tarihi eserler hakkında hemen data aldı.