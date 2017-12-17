İznik Belediye Başkanı Sargın kalp krizi geçirdi
Bugün yapılan ilçe kongresinin hemen ardından fenalaşan Sargın’a 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Sargın’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Buradan Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Başkan Sargın’ın sağ kalp damarında tıkanıklık olduğu ve anjiyoya alındığı öğrenildi.
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