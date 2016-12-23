JACK & JONES Sporthink.com.trde

Jack & Jonesmarkasının hikayesi 1990 yılında Oslo’da başlamıştır. Kısa sürede geniş kitleler tarafından beğenilerek sıklıkla seçim edilmeye başlamıştır.Spor şıklığın olası olduğunu birbirinden bambaşka tasarımlarıyla ispatlamıştır.

Zengin mahsul çeşidi ve sıcacık kalıplarıyla kısa sürede alışılmışlık yaratan bir marka haline gelmiştir. Hem sıcacık hem de şık kıyafetler arayanların birincil adresi olmayı başarmıştır. Jack & Jones koleksiyonunda Kış sezonuna özel casual Jack & Jones sweatshirts, kazaklar, ceketler, montların yanı sıra botlara yer vermektedir. Şıklığınızı tamamlayacak aksesuarlarda koleksiyona katan Jack & Jones çanta ve güneş gözlükleri ile de uyarı çekiyor.

Stil sahibi erkeklere özel olarak tasarlanan Jack & Jones kış erkek koleksiyonu, 2017 yılına damga vuracak modellerle Sporthink de sizi bekliyor. Jurnal veya hafta sonu casual giyim tarzıyla uyarı çekeceğiniz ürünler sunan Jack&Jones ile epeyce renkli ve eğlenceli bir stil yakalamanız sizin elinizde. Jack & Jones mont koleksiyonunda fermuarlı, kapüşonlu ve cilt ayrı tasarımlara ulaşabilmeniz olası. Erkekler için hiç bir zaman modası geçmeyen deri ceket modelleri günlük hayatın her alanında şık bir dış görünüş tutmak için ideal bir tercih. Jack&Jones ile bu kış erkekler daha şık ve daha tarz sahibi.

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