Jandarma aracı şişe toplayan şahısın üzerine devrildi
17 Şubat 2017 Cuma, 14:45
ANKARA (AA) – Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma aracı şarampole yuvarlandı. Bölgede şişe toplayan bir şahıs hayatını kaybetti.
Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı asayiş ekiplerinin Karşı köy güzergahındaki devriye görevi sırasında, jandarma aracı şarampole yuvarlandı.
Aracın şarampole yuvarlanmasıyla o sırada aynı yerde şişe topladığı öğrenilen 68 yaşındaki Servet Işık otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Araç içerisinde bulunan 4 askeri personel yaralanırken, yaralı askerlerden biri Ankara’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.