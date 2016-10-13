Jandarma Helenistik Döneme ait sunaklı mezar steli ele geçirdi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde jandarma kadar yapılan operasyonda, Helenistik Dönem’e ait olduğu değerlendirilen tarihi sunaklı mermer kabir steli ele geçirildi.

Edinilen bilgiye takriben, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesinde E.Ö. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri pazarlayacağı bilgisi üstüne alıştırma başlattı. Laf konusu şahsın elindeki eserleri satış için Antalya’ya götüreceğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, Seydişehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde E.Ö.’nün üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Aramada kumaş çuvalı inceleyen ekipler, içerisinde Helenistik Dönem’e ait 2 bin-2 bin 500 takvim olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 kilo ağırlığında 17×38 santim boyutunda 1 adet sunaklı misket mezar steli ele geçirildi.

Mezar stellerinin, her çağda ve her bölgede farklı tip özellikler ve stel kabartmalarının ölüyü tanıtan sahneler göstermesi, başlıca üzerinde yazıtların olması, bunların yardımıyla geçmişte yaşamış insanların kültür, gelenek ve idareli yaşamları hakkında bilgiler edinilmesi bakımından siklet taşıdığı bilgisini alan Jandarma, kabir steline el koyarak şüpheliyi gözaltına aldı. Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet ettiği iddiasıyla hakkında yasal operasyon yapılan E.Ö. çıkarıldığı adli mercilerce adli teftiş şartıyla özgür bırakıldı.