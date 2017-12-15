Jandarma Kriminal son teknolojiyle suçluların peşinde
Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, Türkiye’nin her bir noktasında işlenen suç ve cinayetlerin ortaya çıkarılmasında yaptığı incelemelerle komutanlığın bilimsel karargahı olarak görev yapıyor. Merkez Ankara olmak üzere Van, Aydın ve İstanbul’da laboratuvar amirlikleri bulunan Kriminal Daire Başkanlığının bünyesinde 500 personel görev yapıyor. Avrupa Kriminal Laboratuvarları Birliği’ne Türkiye’den üye olan ilk laboratuvar oldukları bilgisini veren Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Metin Alkaya “Kriminal laboratuvarlar olay yeri inceleme birimlerinin elde ettiği ve savcı ve hâkimlerin gönderdiği delilleri inceler ve rapor hâlinde geri gönderir. Yani kanunen devletin bilirkişisi konumundayız” diye konuştu.
UZMAN YETİŞTİRİLİYOR
Eğitim Uzmanı Kıdemli Başçavuş Turan Nurdoğan da “Biz burada delilden sanığa giden uzmanlar yetiştiriyoruz. Dünyanın bütün ülkelerine bilgi seviyemiz ve kapasitemizle eğitim verebilecek durumdayız” ifadelerini kullandı. Merkez Laboratuvar Amiri Albay Mustafa Mercan ise laboratuvarda delillerin titizlikle incelendiğini aktararak “Delil muhafaza odalarımız kilit altındadır ve girişler kartlı yapılmaktadır. Kendisine verilen dolabın anahtarı dışında hiçbir dolaba dokunamaz. Biz adaletin tecellisi için hakim ve savcılarımıza raporlar hazırlıyoruz. Bu raporlarda en ufak bir şüpheye yer vermeyecek şekilde her şeyi kayıt altına alarak sonuca ulaşıyoruz” dedi.
50 BİN KERE BÜYÜTME İMKÂNI
Kimya laboratuvarında yaklaşık 21 yıldır çalışan kimyager Dr. Derya Aşangil de “Burada en tecrübesiz uzmanımız yaklaşık 10 yıldır çalışıyor. Son teknoloji olan elektron mikroskop teknolojisi kullanılıyor. X ışınıyla çalışan bu teknoloji sayesinde bir partikülü yaklaşık 50 bin defa büyütme imkânı oluyor. Her temasın mutlaka bir iz bırakacağı ve aydınlatılamaz gibi görünen olayların burada delil incelemesiyle sonuca gittiğini söylemek istiyorum” ifadesini kullandı.
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