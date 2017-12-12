Jandarma memur 2017 başvuru sonuçları 222 personel alımı | JSGA mülakat tarihi ne zaman? ( jandarma.gov.tr )

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (JSGA) memur alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. Yayınlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile birliklere 22 devlet memuru, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 200 devlet memuru olmak üzere toplam 222 memur alımı yapılacak. Jandarma sivil memur alımı için başvuruda bulunan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Toplam 222 personel alımı gerçekleştirecek olan Jandarma Genel Komutanlığı, sivil memur alımı başvuru sonuçlarını adaylarla paylaşacak.

JANDARMA SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma sivil memur alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi, sınav günleri ve saatleri, 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) yapılacaktır.

MÜLAKATA NELER GETİRİLECEK?

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiĢ olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi

veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1 ve Tablo-2’de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile

ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık,

Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiĢ (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul

edilmeyecek).

e. Erkek adaylar için askerlik Ģubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul

edilmeyecek)

g. İkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak)

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin Şehit/gazi

olduğunu gösterir belge.

h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS

sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eĢdeğerliği kabul edilen

sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma

fotokopisi en altta olacak Ģekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım

kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek Ģekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya

kesinlikle konulmayacaktır.)

i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuĢak uçlu kurĢun

kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş

j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletiĢim aracı, fotoğraf makinesi

vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların

belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

JANDARMA UZMAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

h. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

i. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.k. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.

l. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

m. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.