Jandarma memur 2017 başvuru sonuçları açıklandı| Jandarma sivil memur mülakatları ne zaman?
28 Kasım’da başvuru süreci sona eren Jandarma sivil memur alımı sonuçları bugün erişime açıldı.Adaylar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden sonuçları öğrenebilir. Yayınlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile birliklere 22 devlet memuru, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 200 devlet memuru olmak üzere toplam 222 personel alımı gerçekleştirecek olan Jandarma Genel Komutanlığı, sivil memur alımı başvuru sonuçları açıklandı.
JSGA ve Jandarma memur alımı sonuçları sorgulama sayfası
MÜLAKATLAR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) yapılacaktır.
MÜLAKATA NELER GETİRİLECEK?
a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti
b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır
c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiĢ olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi
veya internet çıktısı.
ç. Tablo-1 ve Tablo-2’de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile
ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık,
Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),
d. Son üç ay içinde çekilmiĢ (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul
edilmeyecek).
e. Erkek adaylar için askerlik Ģubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.
f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul
edilmeyecek)
g. İkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak)
ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin Şehit/gazi
olduğunu gösterir belge.
h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS
sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eĢdeğerliği kabul edilen
sınavlara ait belgeler getirilecektir.)
ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma
fotokopisi en altta olacak Ģekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım
kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek Ģekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya
kesinlikle konulmayacaktır.)
i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuĢak uçlu kurĢun
kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş
j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletiĢim aracı, fotoğraf makinesi
vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların
belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.
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Jandarma memur 2017 başvuru sonuçları açıklandı| Jandarma sivil memur mülakatları ne zaman?
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