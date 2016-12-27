Jandarma sürücüleri uyardı

ANKARA (AA) – Beypazarı Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri yol denetimlerinde sürücüleri kış lastiği ve emniyet kemeri konusunda uyardı.

Ekipler sürücülere içinde kış lastiği, emniyet kemeri, araçlarda kış aylarında alınacak önlemlerin anlatıldığı broşür dağıttı.

Verilen broşürlerde, “Aracınıza bindiğinizde emniyet kemerini mutlaka takın. Aracınızı (bir tık sesi gelmeden) çalıştırmayınız. Aşırı soğuk, rüzgar, yağmur, kar ve buz sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkilediği durumlarda daha dikkatli olun” uyarısı yapılıyor.

Jandarmanın yaptığı kontrollerin çok faydalı olduğunu ifade eden sürücü Hüseyin Özen, “Broşürlere şöyle bir baktım. Hepsi bizim için hazırlanmış ve önemli bilgileri kapsıyor. Kemer, çok önemli. Kış lastiği önemli, mesafe takibi önemli. Allah onlardan razı olsun. Bize de sürücüler olarak, bu kurallara uymak kalıyor. Uyduğumuzda bizi bekleyenlere mutlaka güvenle ulaşırız.” dedi.