Ana Sayfa   >   Güncel   >   Jandarma’dan 23 Nisan için özel klip

Jandarma’dan 23 Nisan için özel klip

Eski Meclis ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında dış mekan çekimlerinin gerçekleştiği klipte, Jandarma Genel Komutanlığının yeni kıyafetlerinden örnekler kullanılmış ve çocukların giydiği tişörtler Anıtkabirden alınmıştır. Yarbay K.Burak AKSOY’un Bando .

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:01

Benzer Konular

Milyonlarca lale Konyayı süslüyor
Hava Kuvvetleri Komutanlığından ’23 Nisan’ için kamu spotu
Ekmeklerini ’taş’tan çıkartıyorlar

Eski Meclis ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında dış mekan çekimlerinin gerçekleştiği klipte, Jandarma Genel Komutanlığının yeni kıyafetlerinden örnekler kullanılmış ve çocukların giydiği tişörtler Anıtkabirden alınmıştır.

Yarbay K.Burak AKSOY’un Bando Şefliğini yaptığı konserde Ankara DOB Çocuk Korosunu Ayşegül Erşahin yönetmiştir. Jandarma Bando Komutanlığı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi çocuk korosunun gerçekleştirdiği konserde 63 çocuk ve 49 bando personeli yer almıştır.



23 nisan klibi ankara devlet opera ve balesi çocuk korosu haber haberler jandarma bando komutanlığı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com