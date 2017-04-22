Jandarma’dan 23 Nisan için özel klip

Eski Meclis ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında dış mekan çekimlerinin gerçekleştiği klipte, Jandarma Genel Komutanlığının yeni kıyafetlerinden örnekler kullanılmış ve çocukların giydiği tişörtler Anıtkabirden alınmıştır.

Yarbay K.Burak AKSOY’un Bando Şefliğini yaptığı konserde Ankara DOB Çocuk Korosunu Ayşegül Erşahin yönetmiştir. Jandarma Bando Komutanlığı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi çocuk korosunun gerçekleştirdiği konserde 63 çocuk ve 49 bando personeli yer almıştır.