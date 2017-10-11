Jandarmadan Ampute Millî Takımı paylaşımı!

Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere aleyhinde son saniyede bulduğu golle kupanın sahibi olan Ampute Millî Takımı, hem Avrupa’da ayrıca de Türkiye’de adından laf ettirmeye devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı da resmî Twitter hesabı üzerinden Şırnak gazisi Ampute Millî Ekip kaptanı Osman Çakmak’ın İngiltere’ye attığı golün vidosunu paylaştı ve ”Mayınlar bizi durdurur mu sandınız?” notunu düştü. Osman’ın golü öncesi ”Mayınlar bizi durdurur mu sandınız?” notu yazılan videoda, gol sonrası yaşanan sevincin arkasından ”Çok yanıldınız…” notunun yazılması ve Mehter Marşı, tüyleri diken diken etti.

Hem Jandarma Genel Komutanlığı, şanlı zaferin videosunu resmî Twitter hesabı üzerinden sabitledi.

Ahmet Aydemir/Türkiye gazetesi