Jandarmadan hastalara ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Kaman Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde yaşlı, hastalar ile şehit ve gazi yakınlarına ulaşıyor.
Kırşehir'de görevli komutan, erbaş ve erlerden oluşan heyet, Kaman Devlet Hastanesinde yatarak tedavi göre hastalarla görüştü.
Yaşlı hastaların ellerini öpüp, talep ve görüşlerini alan askerler, bir süre sohbet edip, çeşitli ikramlarda bulundu.
Hastalar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, jandarma personeline kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
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