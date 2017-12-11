Jandarmadan “hayalet silah” operasyonu

İstanbul’da “hayalet silah” olarak adlandırılan Glock marka tabancaları sosyal medya üzerinden yüksek fiyatla pazarlayan 2 kişi yakalandı. Operasyonda, piyasa değeri 100 bin lira olan 5 adet silah ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 100 bin lira olan 5 adet Glock marka silah ele geçirildi.