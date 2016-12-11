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Jandarmadan hırsızlıklara karşı bilgilendirme

11 Aralık 2016 Pazar, 19:25
Jandarmadan hırsızlıklara karşı bilgilendirme

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ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar ve jandarma ekipleri, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşları hırsızlıklara karşı bilgilendirdi.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca Kırşıhlar Mahallesi’ndeki bilgilendirme toplantısı, Kapullu, Gürsöğüt, Mahmutlar ve Kırşıhlar mahallelerinin muhtarlar ve azalarının katılımıyla yapıldı.

Acar, toplantıda yaptığı sunumda, hırsızların, hırsızlık yapacağı bölgeye, mutlaka önceden bohçacı, satıcı, hurdacı gibi gelerek çalışma yaptığı ve insanlarla temasa geçerek, onların durumlarını öğrenmeye çalıştığı belirterek, bu tür tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olunmasını ve isimleri öğrenilerek jandarma ekiplerine bilgi verilmesini istedi.

Jandarma ekipleri, günün teknolojisinden mutlaka faydalanılmasının önemli olduğuna işaret ederek, mahalle giriş ve çıkışlarına kamera taktırılmasını da tavsiye etti.

BEYPAZARI bilgilendirme jandarma

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