Jandarmadan kan bağışı kampanyasına destek

KONYA (AA) – Kızılay tarafından Kulu ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler de destek verdi.

Kızılay’ın Kulu ilçesindeki Atatürk Caddesi’ndeki konuşlandırdığı mobil kan bağışı aracında başlattığı kampanya devam ediyor. Kampanyaya, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler de katıldı.

Mobil kan bağışı aracında görevli doktor Naim Hikmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Herkesin kan bağışı yapma konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Hikmet, “Şu an itibariyle 101 ünite kan topladık. Kulu halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.