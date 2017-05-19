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Jandarmadan radarlı hız denetimi

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:30

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ANKARA (AA) – Beypazarı Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçede tarımsal faaliyetlerin artması dolayısıyla yollarda radarlı hız denetimi yaptı.

Jandarma ekipleri, Beypazarı ilçesinde tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bölgelerle trafik hareketliliğin arttığı noktalarda, olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yollarda radarla hız denetimi yapan ekipler, limitlere uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yaptı.

Ankara hız denetimi trafik

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