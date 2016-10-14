Jandarmadan sahte silah satıcılarına darbe

Konya’da jandarma ekipleri sahte marka ve sahte çabuk numaralarıyla yasa dışı olarak imal edilen fazla sayıda tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye takriben, Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne alt ekipler, Beyşehir ilçesine tabi Üzümlü ve Huğlu mahallelerinde merdiven altı diye anlatım tarzı edilen ruhsatsız silah imalathanelerinde sahte marka ve sahte seri numaralarıyla yasa dışı üretilen standart ve kısa namlulu av tüfeklerinin bazı kişiler tarafından faturasız olarak, ilk kez sosyal ağ almak üzere değişik sosyal ağlar ve televizyondan satışa sunulduğu ve pazarlandığı yönünde bilgiler alması üzerine harekete geçti. Konya İl ve Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki taraflı çalışması kapsamında Meram ilçesi Kızılören mevkisinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir ticari araçta arama gerçekleştirildi. Aramada vasıta içerisinde sahte marka ve sahte çabuk numaraları basılmış standart namlulu 69 taktikal av tüfeği, 8 kısa namlulu av tüfeği, 3 şarjörlü pompalı av tüfeği, 3 standart namlu şarjörlü av tüfeği ve 1 tek kırma av tüfeği edinmek üzere toplam 84 adet yasa dışı imal av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen yasa dışı üretim kısa namlulu pompalı ve şarjörlü av tüfeklerinin son zamanlarda organize suç örgütleri tarafından tercih edilmeye başlandığını saptayan jandarma ekipleri, araçta bulunan silahlarla ilgili H.K., Ö.F.M. ve A.E. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlar göre tutuksuz yargılanmak üzere özgürlük bırakıldı.