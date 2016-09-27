jandarmadan-silah-operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada Türkiye’de satışı yasak olan 10 adet kısa namlulu pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Beyşehir ilçesi ve Üzümlü Mahallesi’nden değişik yollardan tedarik ettikleri Türkiye’de satışı yasak olan kısa namlulu pompalı av tüfeklerini satmak üzere Seydişehir ilçesine getirecekleri yönünde veri alması üzerine çalışma başlattı. Konya İl ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki taraflı operasyonunda, Kavak Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir araba durduruldu. Aracın valiz bölümünde yapılan aramada 10 adet kısa namlulu pompalı av tüfekleri ele geçirilirken, silahlara el konuldu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K., N.Ö. ve M.D. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere bağımsızlık bırakıldı. Ele geçirilen kısa namlulu silahların Beyşehir ve Üzümlü Mahallesi’nde imal edilerek yurtiçinde piyasada satışı yapılması için pazarlandığı, saklanmasının kolay olması ve kısa mesafede etkili atış gücünün olması sebebiyle son dönemde organize kabahat örgütleri tarafından da tercih edildiği bilgisine ulaşan Jandarma ekiplerinin, bu yöndeki operasyonlarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.