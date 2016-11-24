Jandarmadan sürücülere Kış uyarısı

Kdz. Ereğli İlçe Jandarma komutanlığına ast trafik timleri, Delihakkı ve Ormanlı Beldesi girişinde yaptığı başvuru esnasında kış şartlarında araç sürücülerinin yapması gereken ve uyumaları gereken kuralların anlatıldığı broşür dağıttı. Broşürlerde araçlar için içten ve mevsime yerinde lastik olması, diş derinliğinin 1,6 milimetrenin altında olması durumunda mutlaka yenileri ile değiştirilmesi gerektiği, aracın yol temasını sağlayan tek bağlantı noktasının lastik olduğu gibi esas bilgiler yer alırken, bilhassa kış aylarında vasıta peşine düşüp takip mesafesine fazla dikkat edilmesi gerektiği, durmak için ani fren yerine vites küçültülerek motor frenini kullanmaları önerildi.

Uygulama hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan vasıta sürücüleri, jandarma ekiplerinin kendilerinden evrak isteyeceklerini düşünürken, kış şartları için bilgilerin yer aldığı broşürleri verince şaşırdıklarını ve sonra memnun olduklarını söyledi. Dağıtılan broşürlerde yer alan bilgilerin sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayacak faydalı bilgiler olduğunu bildiren sürücüler, jandarma trafik ekiplerine teşekkür etti.

Vedat Kılıç