Jandarmadan traktör sürücülerine trafik eğitimi

ÇANKIRI (AA) – Şabanözü Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

Şabanözü Jandarma trafik sorumlusu Mustafa Soyfek, Karaören Mahallesi muhtarlık binasındaki toplantıda, traktör römorklarına reflektör takılması gerektiğini kaydetti.

Traktör ve zirai araçların karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek istediklerini kaydeden Soytek, “Özellikle gece yolculuklarında ışıklandırma ve güvenliğin çok büyük önemi var. Araçlarınızın aydınlatmasını düzenli bir şekilde gözden geçirelim.” dedi.

Eğitimin ardından Şabanözü Ziraat Odası’nın katkısıyla alınan reflektörler, çiftçilere dağıtıldı.