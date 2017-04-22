Japon gelin, yüzlerce yıllık Türk kültürüne sahip çıkıyor

1992 yılında geldiği Türkiye’ye hayran kalan 53 yaşındaki Japon yazan İkumi Nonaka, 1995 yılında bitmiş Türkiye’ye gelerek Antalya’da tanıştığı Türk vatandaşıyla evlendi. Antalya’ya yerleşen 1 çocuk annesi Nonaka, halı dokuma üstüne bir meslek yeri açtı. Zamanla Türk kadınlarıyla iç içe olmaya başlayan Nonoka’nın, el emeği, göz nuru dökülerek işlenen yazmalar dikkatini çekti. Türk kültürünün manâlı el sanatlarından birisi olan iğne oyasına merak salan Nonaka, nakış, dantel üzerine de araştırmalar yaptı. Zamanla iğne oyasına olan merakı tutkuya dönüşen Japon yazar, Türkiye’yi köy köy gezerek iğne oyalı yazmaları toplamaya başladı. Şuana değin binin üzerinde iğne oyalı yazma toplayıp dev bir koleksiyon oluşturan Nonaka, yaşamının sonuna kadar Türkiye’deki tüm iğne oyalı yazmaları toplayıp Türk kültürünü yaşatmak, tanıtımına da katkıda bulunmak istiyor.

“Bu yazmaları takanlar şimdi yaşamıyorlar”

Aralarında yüzlerce takvim yazmaların da bulunduğu koleksiyonunu nasıl oluşturduğunu anlatan Japon gelin Nonaka, Antalya’da evlendikten daha sonra halı ve kilim üstüne açtığı dükkana gelen Türk kadınlarının elindeki iğne oya, nakış ve dantelle hayatının akışının değiştiğini söyledi. Koleksiyonunu 10 yıldır Japonya ve Türkiye’nin bir takım şehirlerinde tanıttığını söyleyen Nonaka, “Tahmini olarak 80-100 yıllık iğne oyalar. Benim elimde olan iğne oyalar hemen yaşamış insanların yok, sandıklardan topladım. Hepsi ipekten üretilmiş. Türkiye’nin her yerine gidip topladım. Sergi başlatmak, Türk kadınlarının ve Japonların bunları görmesini istiyorum. Yazdığım kitapla da Japonya’da tanıtıyorum” dedi.

“Japonlar iğne oyasını ‘ince iş’ olarak görüyor”

Nonaka, Japonların el sanatlarına aleyhinde ilgisinin bolca olduğunu da belirterek “acilen güzel iğne oyalarını göremiyoruz. Naylon, polyester veya suni ipekten yapılıyor. Eskilerin yaptığı iğne oyalarını tanıtmak istiyorum. O yüzden elimde tutup koleksiyon yapıyorum. 10 senedir tanıtımını yapıyorum. İğne oyayı görmek için Japonya’dan geliyorlar. Biz de takılmıyor lakin fular olarak kullanılıyor. ya da kendisi öğrenip gerçekleştirmek istiyor. Çünkü biz de el işine önem veriyoruz. Japonlar bunu ‘çok güzel ince işler’ olarak görüyor. Bizde olmadığı için bunu yapmak, sınamak istiyorlar” diye konuştu.

Suat Metin