Japon Prens Mikasa Kırşehir'de anılacak

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Japon Prens Mikasa için her yıl anma töreni düzenleneceği bildirildi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 1986 yılında Kaman Kalehöyük’te kazı çalışmalarının başlatılmasına katkı sağlayan Türk dostu Japon Prensi Mikasa için her yıl anma töreni düzenleyeceklerini ifade etti.

Japonya sınırları dışındaki en büyük Japon Bahçesi’nin Kırşehir’in Kaman ilçesinde oluşturulmasında büyük emeği olan Japon Prensi Mikasa’nın her yıl vefatının yıl dönümü olan 27 Ekim’de anılacağını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

“Kaman Çağırkan Kalehöyük’te Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Kazı Alanı Başkanı olan Sachihiro Omura tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının başlamasına maddi ve manevi desteklerde bulunan Japon Prensi Mikasa, 120 yıl önce Ertuğrul Firkateyni’nin hazin hikayesiyle başlayan Türk Japon dostluğunun Kaman Kalehöyük’te kök salmasına vesile olmuştur. Prens Mikasa’nın anısını yaşatmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yaptık. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün de uygun görüşü alınarak Kaman’da bulunan Japon Bahçesi’nde her yıl vefat yıl dönümünde anma töreni düzenlenmesi kararlaştırıldı.”

Japonya-Türkiye Cemiyeti’nin Onursal Başkanı da olan Prens Mikasa, 27 Ekim 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu 100 yaşında yaşamını yitirmişti.