Japon Prensi Mikasa'nın ölümü

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Arslan ve beraberindekiler, Mikasa’nın, yapılmasına vesile olduğu Kaman Japon Bahçesi’ne çiçek bıraktı

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ve beraberindekiler, Japon Prensi Mikasa’nın, yapılmasına vesile olduğu Kaman Japon Bahçesi’ne çiçek bıraktı.

Arslan ve beraberindekiler, Japonya İmparatoru Akihito’nun amcası ve kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi Prens Mikasa’nın vefatı dolayısıyla Kaman Japon Bahçesi’ne çiçek bırakıp, taziyelerini iletti.

Arslan, burada yaptığı açıklamada, Mikasa’nın Kaman Kalehöyük kazı çalışmalarının 1986 yılında başlatılması, Japon-Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün kurulması, Arkeoloji Müzesi’nin yapımı ve Japon Bahçesi’nin oluşturulmasında büyük katkıları olduğunu belirterek, ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Japon halkına başsağlığı dileyen Arslan, Mikasa’nın Kırşehir’in turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasında büyük emeği olduğunu söyledi.

Ziyarete, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, AK Parti Kaman İlçe Başkanı Necati Çolak, eski belediye başkanları, Japon-Anadolu Arkeoloji Enstitüsü çalışanları ve protokol üyeleri katıldı.

Öte yandan Japon Fuji televizyonunun İstanbul temsilcileri, Arslan ile röportaj yapıp, Mikasa’nın, yapımına katkıda bulunduğu mekanlarda çekim gerçekleştirdi.