Japon turist 9 yıldır bisikletle dünyayı geziyor
9 yıl önce radikal bir karar alarak mesleği olan tenis öğretmenliğini bırakan 40 yaşındaki Shogan Kameda 8 yıl boyunca yürüyerek ve son bir yıldır bisikletle 37 ülke gezdi. 9 yıldır dünyayı gezen Japon turistin son durağı ise Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu. 31 yaşına kadar çalışıp aniden böyle bir karar alan Kameda, Avrupa ve Asya’nın hemen hemen her ülkesini gezdiğini ifade etti. 3 ay önce Gürcistan üzerinden Türkiye’ye gelen Japon turist Karadeniz kıyılarını, Marmara’nın büyük bir bölümünü ve Ege Sahil şeridinin birçok kasaba ve köyünü gezdi. 3 ay gibi kısa bir sürede Türkçeyi de öğrenen Kameda, gezdiği yerleri günlük tutarak kaleme alıyor. Parası olmadan dünyayı gezdiğini belirten Kameda, gittiği her yerde insanların kendine yardımcı olduğunu kalacak yer ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
Yürüyerek ve pedal çevirerek 37 ülke gezdi
Kameda, 9 yıl önce Japonya’dan yola çıktığını ifade ederek şunları söyledi:
“Bütün Avrupa’yı ve Asya’ya gezdim. Her ülkedeki insanlar çok güzel ama en çok Türk insanını beğendim. Türkler çok misafirperver. Türkiye’de gezmek de çok kolay sıkıntı ve sorun yok. Türkiye’de gezerken zeytin topladım, küçük köyleri gezdim Balıkesir Ayvalık’a gittim. Ben Marmara’nın büyük bölümü Karadeniz ve Ege’yi sahil boyunca gezdim ve son olarak Bodrum’a geldim. Pasaport sürem dolmak üzere o yüzden Kos Adası’na geçeceğim daha sonra yeniden Bodrum’a gelip Bodrum’u da baştan sona gezeceğim. Gezerken günlük tutuyorum ve yaşadıklarımı not alıp her şeyi yazıyorum”.
Türkçeyi 3 ayda öğrendi
Konuşmasına devam eden Kameda, “Şu ana kadar 37 ülke gezdim ve gördüm. Amerika, Afrika ve Rusya’yı gidemedim. Fırsat bulursam oralara da gitmeyi düşünüyorum ama emin değilim. Türkçeyi üç ayda kendim öğrendim. Ben dil öğrenmeyi çok seviyorum. Türkçeyi öğrenmek için bisikletimin önüne küçük notlar yapıştırdım. Ben Japonya’da tenis öğretmeniydim 31 yaşına geldikten sonra dünyayı gezmeye karar verdim. Çalışmayı bıraktım ve 9 yıl önce Japonya’dan yola çıkıp dünyayı gezmeye başladım ve hala gezmeye devam ediyorum. Uzun zamandır geziyorum ve para olmadan geziyorum bende para yok çalışmıyorum bana gittiğim yerlerde insanlar yardımcı oluyorlar. Parasız seyahat etmeyi seviyorum” dedi.
Japon vatandaş Shogan Kameda’yı misafir eden Bodrum’daki bir işletmenin sahibi Murat Akbaş ise, “Sabah dükkanımıza geldi ‘Yağmur yağıyor kalabilir miyim’ dedi. Biz de kendisine dükkanımızı açtık, derdini dinledik. 9 yıldır yollarda geziyormuş. Tüm dünyayı gezmiş. Kendisine biz de yardım etmeye çalışacağız” dedi.
Bodrum Masterlar kulübü ise 40 yaşındaki Shogan Kameda’ya üzerinde Türk bayrağı bulunan bir mont hediye etti.
Tuba Ayhan – Eren Ayhan
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