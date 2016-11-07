Japonlar Nevşehir'deki yeraltı şehrine ilgi gösteriyor

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında rastlanan yeraltı şehri, yerli ve yabancı araştırma kuruluşlarının ilgisini çekiyor.

Japonya Ulusal Kültür Varlıklarını Araştırma Enstitüsü adına bölgeye araştırma görevlisi Mariya Masubuchi ve Yosfihumi Maekawa yeraltı yerleşim alanında incelemede bulundu.

Alanda devam eden arkeolojik araştırma ve temizleme çalışmaları konusunda uzmanlardan bilgi alan Masubuchi, tüf kayalara oyulu yaşam ünitelerinin oldukça ilginç bir görüntü oluşturduğunu belirterek, tarih ve kültürel değerlere merak duyan Japonların bölgeyi ziyaret etmek isteyeceklerine inandığını ifade etti.

Ziyarette Japon araştırmacılara, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları da eşlik etti.

