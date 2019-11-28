“Japonya Festivali 2019” sona erdi
ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın son yıllardaki en iyi ve başarılı olimpiyatlardan olacağını dile getirerek, "Biz de ülke olarak Japonya'da yapılacak organizasyonlarda üzerimize düşen herhangi bir görev varsa yapmaya hazırız." dedi.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Japon Vakfının ev sahipliğinde, Japonya Festivali 2019'un kapanışı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın tanıtımı vesilesiyle davet verildi.
Kapanış ve tanıtım davetine, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği yetkilileri ve üyeleriyle çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.
– "Tokyo, en iyi olimpiyatlardan birini düzenleyecektir"
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, davetteki konuşmasında, Türkiye ve Japonya'nın dostluğunun ve kardeşliğinin her zaman devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin siyasi duruşunun da bu kardeşlikten yana olduğunu söyledi.
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yaklaştığına dikkati çeken Yerlikaya, "Olimpiyatlarda yarışmış bir sporcu olarak, Tokyo'nun son yıllarda gerçekleşen olimpiyatların en iyisini yapacağına ve başaracağına da inancım tamdır. Biz de ülke olarak, Japonya'da yapılacak organizasyonlarda üzerimize düşen herhangi bir görev varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
– "Olimpiyatlarda sadece Japonlara değil, Türk sporculara da başarı diliyorum"
Büyükelçi Miyajima da bir ay süren Japonya Festivali çerçevesinde Ankara, Giresun ve Kayseri'de çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendiğini, bu etkinlikleri yaklaşık 7 bin kişinin izlediğini söyledi.
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için İstanbul ve Madrid şehirlerinin de yarıştığını hatırlatan Miyajima, Türk halkının elemelerin ardından Tokyo'ya verdiği destekten çok etkilendiğini vurguladı.
Miyajima, olimpiyatların başlamasına 8 ay kaldığına işaret ederek "Türkiye'den pek çok sporcunun olimpiyat ve paralimpik oyunlarına katılacağını duydum. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak sadece Japon sporcuların değil, Türk sporcuların da başarılı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Piyano ve Japon halk çalgısı koto eşliğinde müzik dinletisinin de yer aldığı davet, Türkiye Judo Federasyonunca yapılan gösterinin ardından sona erdi.
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“Japonya Festivali 2019” sona erdi
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