Japonya’daki tsunami 1 milyon deniz canlısını Amerika Birleşik Devletleri kıyılarına taşıdı

Japonya’da 2011’de alana gelen 9 majörlüğündeki zelzele ve sonrasında oluşan tsunami, 289 farklı deniz canlısı cinsi Pasifik Ummanu’ndan binlerce km öteye Amerika Birleşik Devletlerinin batı kıyılarına taşıdı.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, takribî 1 milyon deniz canlısının tsunami enkazıyla 7 bin 725 km yolculuk yapmasını şimdiye kadar kaydolunmuş en uzun “deniz göçü” olarak nitelendirdi.

Çalışmayı yürüten Oregon Eyalet Üniversitesinden uzman John Chapman, “Bu, deniz biyolojisinde belki de tarihte alana gelen en büyük tasarlanmamış natürel deneylerden biri oldu.” dedi.

Iwate, Miyagi ve Fukuşima bölgelerinden 5 milyon ton enkazın çıkmasına neden olan tsunamide, uzmanlara göre, enkazın yüzde 70’i süratle umman tabanına çöktü ancak rakamsız duba, rıhtım, tekne ve kaldırma gücü olan değişik parçalar denize süpürüldü.

Çalışmada, 2012’nin haziran ayından bu senenin şubat ayına kadar, 600 parça enkazın üzerine tutunan Japonya’ya has 289 deniz canlısı cinsinin, Washington, Oregon, California, British Columbia, Alaska ve Hawaii sahillerine kadar çekildiği bildirildi.

Ummanun doğusuna çekilen canlılardan üçte ikisinin, daha evvel Amerika Birleşik Devletlerinin batı sahillerinde hiç görülmediğini belirten uzmanlar, bu cinslerden rastgele birinin batı sahillerinde kolonileştiğini söyleyebilmek için birkaç sene gerekeceğini ifade etti.

Japonya’da 11 Mart 2011’de alana gelen 9 majörlüğündeki zelzele ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali’nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce şahıs sızıntının ardından konutlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen hakimiyet altına alınarak santralin tasfiyesinin on seneler süreceği hipotez ediliyor.

Çalışma “Science” mecmuasında da yayımlandı.