Japonyadan Türk dönercilerini şaşırtan reklam

Japon canlandırma filmlerinden Shokugeki no Souma’da en iyi aşçı unvanını almaya çalışan karakterlerin yarışında yarışmacılardan bir tanesine pidenin aralarında döner servis ediyor. Dönerin tadına bakan jüri, bu lezzet karşısında yaklaşık olarak kendinden geçiyor. Shokugeki no Souma’da dönerin sığır, tavuk gibi hayvan etlerinden nasıl yapıldığı da yer alıyor.

Japonya’da animasyon filminde dönerin yer alması, Türk dönercileri ise epeyce memnun etti. Türkiye’de yıllarını bu işe veren dönerciler, “Biz bile döneri bu kadar iyi anlatamazdık. Bu filmden sonra Japonlar’ın daha da çok dönere alaka göstermesini bekliyoruz. Avrupa’da bilinirliği bolca olan dönerimizin Uzaktan Doğu’ya dek uzanması hoşnutluk verici. Hatta bundan böyle değil Japonlar’ın Türkiye’de döner yemesi, Japonya’da zeka dönerci dükkanları açılabilir” dediler.