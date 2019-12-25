Jeotermal tedavide talebin 7'de biri karşılanabiliyor
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kaplıca tedavisi olarak da bilinen jeotermal tedaviye Türkiye genelinde 7 milyon talep olmasına rağmen bunun ancak 1 milyonunun karşılanabildiğini söyledi.
KAEÜ'nün, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ile düzenlediği "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı"nın kapanış oturumunda konuşan Karakaya, Türkiye'nin birçok ilinde jeotermal potansiyelin olduğunu ifade etti.
Kırşehir'in de bu şehirler arasında yer aldığını ifade eden Karakaya, YÖK'ün pilot üniversite seçiminin ardından jeotermal ile ilgili 6 proje hazırlayarak uygulamaya başladıklarını, bunların çoğunun sağlık alanında olduğunu vurguladı.
Karakaya, bu projelerden biri olan 15 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin inşaatının tamamlandığını, izinlendirme ve yetkilendirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Sağlıkla ilgili projeleri Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) adıyla birleştirdiklerine dikkati çeken Karakaya, bunların hastane bünyesinde uygulanacağını anlattı.
Jeotermal tedaviye büyük talep olduğunu vurgulayan Karakaya, "Türkiye'de jeotermal sağlık tedavisine 7 milyon talep var, karşılayabildiğimiz 1 milyon. Yaklaşık 7'de biri karşılanabiliyor. Nüfusumuzun yaş ortalaması artıyor. Bu anlamda da jeotermal tedaviye ihtiyaç duyuluyor." dedi.
– "Almanya ve Orta Doğu ülkeleri nezdinde görüşmelerimiz var"
Karakaya, üniversitelerin uluslararası dolaşımdaki gücü ile sağlık turizmini en kolay gerçekleştirebilecek kurumlardan biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"41 ülkeden 1200'e yakın yabancı öğrencimiz var. 11 ülke ile öğrenci bazında temaslarımız bulunuyor. Sınırlarına hapsolmayan bir üniversitenin neler yapabileceğini gösterebiliriz. Yeterli zemin ve ekipmanı sağladıktan sonra, bu jeotermal projelerimizde de farklı ülkelerle öğrenci bazındaki temasımızı sağlık turizminde kullanabileceğiz. Almanya ve Orta Doğu ülkeleri nezdinde görüşmelerimiz var. Diyorlar ki, 'tesislerinizi hazırlayın biz sizinle iş birliği yapalım'. Bu nedenle gerekli izinlendirmelerin yapılması ve hastanenin faaliyete geçmesi noktasında aceleciyiz."
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