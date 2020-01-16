JICA Derneği eski başkanı Hüseyin Velioğlu'na Japonya'dan devlet nişanı
ANKARA (AA) – Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Derneğinin eski başkanı Hüseyin Velioğlu'na, Türkiye-Japonya dostluğu için sarf ettiği çabalar nedeniyle "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" verildi.
Bir dönem Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme genel müdürlüğü de yapan Velioğlu için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio'nun ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda davet düzenlendi.
Davete, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay'ın yanı sıra JICA Derneği mensupları, bürokratlar, iş insanları, Velioğlu'nun ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Büyükelçi Miyajima, Velioğlu'nun, Japonya'nın uluslararası iş birliği vesilesiyle Türkiye ekonomisine sağladığı önemli katkılara ve iki ülkenin dostluğunun temelinin oluşturulmasında gösterdiği çabalara yönelik bir övgü olarak "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" ile taltif edildiğini belirtti.
Miyajima, Velioğlu'nun 1986'da JICA'nın Japonya'da düzenlediği su ürünleri yetiştiriciliği eğitim programına katılmasının ardından Türkiye'de Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü olarak da JICA projesinde görev aldığını ve yetiştirilmesi zor olan Karadeniz kalkan balığı üretim tekniklerinin geliştirilmesi konusunda başarılara imza attığını anlattı.
Velioğlu'nun, JICA Derneği Başkanı olarak da teknik ve kültürel açılardan Japonya-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesine katkı sağladığını belirten Miyajima, Velioğlu'nu ve ailesini tebrik etti.
Miyajima, konuşmasını "Japonya ve Türkiye, iki devlet tek yürektir." sözleriyle sonlandırdı.
Büyükelçi Miyajima'nın konuşmasının ardından, Velioğlu'na verilen devlet nişanına ilişkin berat metni okundu ve devlet nişanı rozeti takdim edildi.
Kendisine verilen devlet nişanı dolayısıyla büyük onur duyduğunu dile getiren Velioğlu, Japonya'ya, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'ya, iş arkadaşlarına, ailesine ve davete katılanlara teşekkür etti.
JICA'nın eğitimine katılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığındaki görevi ve emekliliği sırasında iki ülkenin balıkçılık, tarım ve kültür iş birliği alanındaki iş birliğine katkı sunmaya gayret ettiğini anlatan Velioğlu, konuşmasını "Yaşasın Türk Japon dostluğu, yaşasın hilal ile güneşin kardeşliği." sözleriyle bitirdi.
Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay da bakanlığın her kademesinde yıllarca görev yapmış Velioğlu'na verilen bu nişanın, iki ülke dostluğunun da göstergesi olduğunu vurgulayarak, yurt dışındaki görevi nedeniyle törene katılamayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de tebrik ve selamlarını iletti.
Davet, yemeğin ardından sona erdi.
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JICA Derneği eski başkanı Hüseyin Velioğlu'na Japonya'dan devlet nişanı
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