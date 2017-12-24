Kaçak bina yıkıldı, tarihi sarnıç ortaya çıktı

Günümüzde yaklaşık 3 bin tescilli binaya ev sahipliği yapan İzmir’in kalbi Konak’ta yıllara meydan okuyan tarihi yapılar bir bir kurtarılıyor. Konak Belediyesinin başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında son olarak tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde yer alan Alanyalı (Yemişçizade) Konağının kente kazandırılması adına düğmeye basıldı. 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tarihi yapı, kurul onaylı proje doğrultusunda restore ediliyor. Kent merkezinde kalan önemli tarihi yapılardan biri olan ve kısa zamanda yeniden ayağa kaldırılıp sosyal-kültürel tesis olarak İzmirlilere hizmet vermesi planlanan konağın restorasyon çalışmaları yeni tarihi eserleri de ortaya çıkardı. Görkemli yapının avlusuna inşa edilmiş kaçak binayı yıkan ekipler, konağın su ihtiyacını karşılayan bir sarnıçla karşılaştı. Ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmeyen tarihi sarnıç heyecana neden oldu. Ortaya çıkan sarnıç hakkında detaylı inceleme başlatılması için Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna bilgi verildi. Mimarisiyle bugün bile göz kamaştıran Alanyalı Konağının avlusunda ortaya çıkarılan sarnıcın, kurulun yapacağı çalışmaların ardından hangi döneme ait olduğu belli olacak. Yeni ortaya çıkan sarnıçla birlikte restorasyon çalışmaları da yeni bir boyut kazanacak.

Eski görkemine kavuşacak

Kemeraltı Çarşısı içinde kalan Alanyalı Konağı neo-klasik mimarisiyle dikkat çekiyor. Dönemin seçkin mimarlık örneklerinden biri olan tarihi konağın çok özel tavan süslemeleri bulunuyor. Zamana ve kullanıma bağlı tahribatlara rağmen güzelliğini günümüze değin koruyabilmiş yapı cumhuriyetin ilk yıllarında Tapu Kadastro Müdürlüğü ve Askerlik Şubesi olarak kullanıldı. 1950- 1969 yılları arasında Kestelli Kız Okulu olarak da hizmet verdi. Bu tarihten sonra trikotaj atölyesi olarak kiralanan yapının zamanla özgün cephe ve planlama düzeni kısmen değiştirildi. Son yıllarda içler acısı duruma gelen tarihi yapı, Konak Belediyesinin yürüttüğü restorasyon çalışmaları sayesinde yeniden eski görkemli günlerine kavuşacak. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, tarihe tanıklık etmiş yapının hazırlanan proje kapsamında aslına uygun şekilde restore edileceğini söyledi. Sadece Alanyalı Konağını değil Konak’ta pek çok yapının yeniden ayağa kaldırılması için çalıştıklarını belirten Pekdaş, ancak ilçede yaklaşık 3 bin tescilli yapının bulunduğunu bunların tamamını belediye bütçesiyle restore etmelerinin zor olduğunu söyledi. Pekdaş, belediye bütçesinin el verdiği oranda restorasyon çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.