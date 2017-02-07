Kaçak cinayet zanlısı, polisin önünde intihar etti

– Ereğli İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik’i silahla öldürdüğü öne sürülen ve olay yerine 200 metre uzaklıktaki parkta tabancayla başına ateş eden zanlı hayatını kaybetti

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik’i silahla öldürdüğü iddia edilen kişi, olay yerine 200 metre uzaklıktaki parkta silahla intihar etti.

Bildik’in öldürüldüğü eve 200 metre uzaklıktaki Batı Elagöz Parkı’na gelen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İsmail Pala (36), polisi arayarak, tabancayla kendini vuracağını söyledi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Pala’yı kararından vazgeçirmeye çalıştı.

Bankadan çektiği kredi borçlarını ödeyemediği için 4 kez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım talebinde bulunduğunu ancak reddedildiğini, bu nedenle Vakıf Müdürü Bildik’i silahla kendisinin vurduğunu belirten Pala, ardından başına dayadığı silahı ateşledi. Pala, olay yerinde hayatını kaybetti.

Pala’nın intihar etmeden önce polise, ilçedeki PTT şubesinden 2014 yılında 20 bin liralık soygunu da kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının cesedi, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, İsmail Pala, 2010’da, eski Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya, makam aracına bineceği sırada bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuş, korumaların müdahalesi sonucu engellenen eylem nedeniyle 3 yıl cezaevinde kalmıştı.

Pala’nın, çeşitli suçlardan birçok defa cezaevine girdiği belirtildi.

Konya’nın Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik (46), evinde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.