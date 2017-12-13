Kaçakçılar X-Ray’den kaçamıyor

Kırklareli’nin Bulgaristan sınırında bulunan Dereköy sınır kapısında kurulan X-Ray tarama cihazı sayesinde ülkeye başta uyuşturucu maddeler olmak üzere her türlü yasa dışı maddenin girişi anında tespit ediliyor. Kurulan X-Ray tarama cihazı sayesinde araçların sökülmesine gerek kalmadan gizli bölmeler ve zulalar 5 dakika gibi kısa sürede kontrol ediliyor. Cihaz, gümrük kontrol sürelerinin kısaltılmasını da sağlıyor.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, i Dereköy Sınır Kapısına kurulan X-Ray tarama cihazı hakkında yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 4 ay önce Gümrük ve Ticaret Bakanımız ilimizi ziyarette bulundular. Bu ziyaretleri sırasında biz de kendilerini Dereköy Sınır Kapısına götürdük çünkü sınır kapımız bundan 60-70 yıl önce yapılan bir kapı ve buranın kesinlikle modernizasyonu gerekiyordu. Bakanımız da incelediler, talebimizi de uygun gördüler. Şu anda proje aşamasında. Daha önce de alınan mobil X-Ray cihazıyla da sınır kapısını kullanan vatandaşlarımız gerek bizim vatandaşlarımız gerek yabancı ülkeye ait turist araçları herhangi bir şüpheli durumda çok daha rahat ve hızlı bir şekilde aranarak ve muayene edilerek ülkemize güvenli bir şekilde girişleri sağlanmaktadır. Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız şüphe duyduğu araçlarda artık Edirne’ye ya da Tekirdağ’a göndermeden herhangi bir şüpheli durumda Gümrük Kapısına götürülerek eroin ya da uyuşturucu gibi yurda girmesi riski olan maddelerin orada kontrolü sağlanmakta hem zaman tasarrufu elde edilmekte hem de daha sağlıklı sonuçlar alınmaktadır. İnşallah bu gümrük kapısı da şu anda proje aşamasında. Önümüzdeki yıl sonuna doğru büyük ihtimalle ihalesi yıl içinde yapılacak, inşaatı da yıl sonuna doğru bitip inşallah yeni binayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Yaklaşık bir iki hafta önce de mevcut olan lojman binasını yıkarak alanı hazırladık yeni inşaat için inşallah yakın bir gelecekte birkaç ay içinde oranın temelini atacağız” ifadelerini kullandı.

X-Ray tarama sistemleri, araç ve konteynerlerin bir nevi röntgenini çekerek, doğal boşluklarına veya yasal yük arasına yapılan kaçak eşya zulalarının anında tespit edilmesini sağlıyor. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından, sitemlerin yaygınlaştırılması ve alanında uzman X-Ray operatörlerinin yetiştirilmesi çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.

Gümrük sahasına gelen, sistem üzerinden bildirilen ve gümrük personelinin risk analizi kapsamına giren araçlar X-Ray cihazından geçirilerek detaylı bir taramadan geçiriliyor.

Emre Gülle – Mefail Akçatepe

