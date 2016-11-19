Kaçanlardan 20si yakalandı: Sorumlular görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılmış açıklamada, “Bugün saat 11.00’de, İstanbul Kumkapı’da bulunan, İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezinde yangın çıkmıştır. Yangının geri gönderme merkezindeki yabancılar göre çıkarıldığı tespit edilmiş olup; İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelince derhal Güvenlik, İtfaiye ve sağlık durumu birimlerine haber verilmiştir. Yapılan müdahalelerin arkasından yangından etkilenen geri gönderme merkezindeki 3 tanıdık olmayan tedbiren hastaneye kaldırılmış olup; yaşamsal tehlikelerinin bulunmadığı ve sıhhat durumlarının iyi olduğu belirlenmiştir.

Olay derhal, Merkezde bulunan yabancılar, kaldıkları odalardan tahliye edilerek, havalandırma alanına çıkarılmışlardır. Oysa güvenlik güçlerinin engelleme girişimlerine karşın, buradaki karışıklıktan yararlanan geri gönderme merkezinde bulunan yabancıların 123’ü firar etmiştir. Firar eden yabancıların 20’si yakalanmış olup; geri kalanların yakalanmasına karşın incelemeler devam etmektedir.

öte yandan ilgili yönetmelik gereği geri gönderme merkezlerine yanıcı ve brülör maddelerin sokulması ve bulundurulması yasaklanmış olup; mevzuatın gereğini yerine getirmeyerek yangının çıkmasına sebebiyet verenler ile firar olayının gerçekleşmesinde ihmali olan ulus görevlileri hakkında soruşturma çözülmüş ve görevden uzaklaştırılmışlardır” denildi.