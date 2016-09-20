Kaçarken ayağını kıran 'eski savcı' gözaltına alındı

İZMİR (AA) – FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve İzmir’de polislerden kaçarken ayağı kırılan eski İliç Savcısı Bozkurt, hastaneden taburcu edilmesinin ardından emniyete götürüldü.

Erzincan’da 2009 yılında “İrtica ile Mücadele Eylem Planı”nı uygulamaya koydukları iddiasıyla 14 kişi hakkında açılan ve beraatle sonuçlanan davada gizli tanık olarak ifade verdiği öne sürülen, kendisini gözaltına almak isteyen polislerden kaçmaya çalışırken ayağı kırılan eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi Hastanesinde ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan ve tedavisi tamamlanan Bayram Bozkurt, bugün taburcu edilmesi üzerine polisler tarafından İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bozkurt’un, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında ifadesi alınarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Erzincan’da 2009 yılında dönemin Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, “Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit” suçlamasıyla yargılandığı, geçen yıl beraatle sonuçlanan davada, Bayram Bozkurt’un “Efe” kod adıyla ifade veren gizli tanık olduğu iddia edilmişti.

Konuya ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde gözaltına alınan Bozkurt, “yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tehdit” suçlarından adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erzincan Cumhuriyet Savcılığı tarafından bu soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamenin Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından Bayram Bozkurt hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında İzmir’deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen ve Erzincan’daki soruşturmayla ilgili de yakalama kararı bulunan Bayram Bozkurt’un Bornova ilçesinde bir evde saklandığını tespit ederek 5 Eylül’de operasyon düzenlemiş, Bozkurt polislerden kaçmaya çalışırken düşerek ayağını kırmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bozkurt, tedavi altına alınmıştı.