“Kadife” ve “Güllüşah” sahiplendirildi

ANKARA (AA) – Başkentte 16 gün önce yaralı olarak bulunan eşek ile yavrusuna, verilen ilan üzerine bir çiftçi sahip çıktı.

Mühye köyündeki Çankaya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağına 16 gün önce, Bilkent Ufuk Sitesi yakınlarında bir eşek ile yavrusunun sahipsiz dolaştığı ihbarı geldi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının bölge müdürlüğünden gelen bu ihbarı değerlendiren belediye görevlileri, yaralı haldeki eşek ve yavrusunu barınağa götürdü.

Tedavi edilen eşek ve sıpanın sahiplendirilmesi için gazeteye ilan verildi.İlan üzerine Mühye köyünde çiftçilik yapan Bülent Yeler, hayvanları sahiplenmek için barınağa başvurdu.

Barınak yetkilileri, çiftliğini uygun buldukları Yeler’e hayvanları teslim etti. Yeler, hayvanları görevliler eşliğinde barınağın yakınındaki çiftliğine götürdü.

– “Daha önce hiç eşeğim yoktu”

35 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Yeler, gazetede gördüğü ilana değinerek, “Sahiplenmek istedim, başvurdum. Arkadaşlar geldiler, çiftliğimi uygun buldular ve sahiplendirdiler. Daha önce hiç eşeğim yoktu. Büyükbaş çiftliğim var. Onlarla birlikte bunlara da bakacağız. Sorumluluk tabii, ilgilenip bakacağız. Çocuklarım da severler, bizim hayvancılık geçmişimiz var.” dedi.

– Anneye “Kadife”, yavrusuna “Güllüşah” ismi verildi

Barınakta görevli veteriner hekim Ali Muzaffer Akkuş, gelen ihbar sonucu buldukları eşek ile yavrusunu 16 gündür misafir ettiklerini anlattı.

Bulduklarında anne eşekte göz enfeksiyonu, yavrusunda ise açık bir yara olduğunu ifade eden Akkuş, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan hayvanların sahiplendirilebilir duruma geldiğini söyledi.

Akkuş, şunları kaydetti:

“İlk bulduğumuzda biraz ürkektiler, herhalde sokakta kalmanın etkisiyle. Yaklaşmakta zorluk çektik. Her gün besleyerek yavaş yavaş yanlarına sokularak günbegün kendimizi alıştırdık. Özellikle yavrunun tedavisi biraz zor oldu. Yavru daha ürkek, daha çekingendi. Ama başardık. Dışarıda kaç gün kaldılar, ne yaşadılar, daha öncesindeki hikayeyle ilgili bilgimiz yok.”

Akkuş, rahmetli Kemal Sunal’ın “İbo ile Güllüşah” filminden esinlenerek anne eşeğe “Kadife”, yavrusuna ise “Güllüşah” isimlerini verdiklerini belirtti.