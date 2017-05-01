Kadıköy iskelelerinde 1 Mayıs önlemi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dahilinde Taksim Meydanı’na çıkan yollar ilk olarak olmak üzere bir fazla yol trafiğe kapatıldı. Bu çerçevede Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ve Üsküdar ile Kadıköy aralarında vapur seferleri de durduruldu. Deniz motoru seferlerinin de durdurulduğu öğrenilirken polis ekipleri Kadıköy rıhtımda yer alan iskeleler çevresinde geniş emniyet önlemi aldı. İskelelerden valiliğin aldığı karar doğrultusunda bir zaman vapur seferlerinin iptal edildiği anons edilirken, “Sayın yolcularımız geçici bir vakit için seferlerimiz iptal edilmiştir” ve “Valilik tarafından iptal edilmiştir” yazıları da yer aldı.

Cenk İşver