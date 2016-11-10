Kadıköyde 6,5 kilometrelik Ataya Saygı Zinciri

Kadıköy Belediyesi göre bu yıl 5.’si düzenlenen ‘Ata’ya Hürmet Zinciri’ne binlerce vatandaş katıldı. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili aralarında bir araya gelen vatandaşlar, el ele tutarak yaklaşık 6.5 kilometrelik zincir oluşturdu.

Yağmurlu ve rüzgarlı havaya karşın oluşturulan 6,5 kilometrelik insan zinciri havadan görüntülendi.

Vatandaşların sahilde zinciri oluşturduğu sırada denizdeki dalgalara karşın jet ski ve tekneler de Türk bayrakları ile destek verdi. Programa katılan vatandaşlar, “Fazla duyguluyuz. Gerçekten ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Keşke Atamız geri gelse de olası olsa onun yerine ben yatsam” dedi.

Bir diğer yurttaş ise, “Fazla duyguluyum yani. Cet’ya sahip çıkmanın günü bugün. Bütün Türk halkı olarak Ata’ya sahip çıkmamız gerekli. Ata’ya sahip çıkmak memlekete sahip çıkmak, bağımsızlığımıza sahip çıkmak” biçiminde konuştu. Programa katılan vatandaşlar, Atatürk’ü özlemle andıklarını açıklama ettiler.

El ele tutuşan binlerce vatandaş, saat 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte hürmet duruşuna geçti. Benzer şekilde denizde yer alan jet ski ve tekneler de Türk bayrakları ile hürmet duruşu sırasında dalgalara rağmen hürmet duruşunda bulundu. Hürmet duruşunun arkasından İstiklal Marşı ve 10. Sene Marşı söyleyen vatandaşlar dağıldılar.

Ahmet Faruk Sarıkoç – Mustafa Esen