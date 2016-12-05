Kadın Hakları Günü

ANKARA (AA) – Türkiye’nin ilk 18 kadın milletvekilinden Satı Kadın, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde anıldı.

Türk kadınına 5 Aralık 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakının verilmesinin 82. yıl dönümü dolayısıyla 5. dönem TBMM’ye milletvekili olarak seçilen 18 kadın arasında yer alan Satı Çırpan’ın (Satı Kadın), Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Satı Kadın’ın 83 yaşındaki kızı Bediha Emre ve aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, CHP İlçe Başkanı Mahmut Ayhan’ın katıldığı törende, Batı Kadın’ın mezarına çiçek bırakıldı.

Gün dolayısıyla Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Satı Kadın Evi önünde de tören düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, burada yaptığı konuşmada, Satı Kadın’ın Mustafa Kemal Atatürk o dönemki adıyla Kazan’a geldiğinde kendisini karşılayan heyetin içerisinde yer aldığını belirtti.

Satı Kadın’ın, bu karşılaşmada Mustafa Kemal Atatürk’e doğum gününün 19 Mayıs 1919 olduğunu söylediğini anlatan Karabıyık şunları kaydetti:

“(Paşam daha önce yaşamıyordum ki?) diyor. Şimdi bu çok önemli bir mesaj. Büyük bir Türk kadını, lider cumhuriyet kadını. Mustafa Kemal Atatürk onu milletvekili yaparak bir köylü kadını tarlasında da çalışır, evinde çocuğunu da büyütür, ülkesinde hizmet de yapar, kamuda da çalışır, muhtar da olur, milletvekilliği de yapar mesajı vermiştir. İşte bu çok anlamlı ve çok önemli bir mesajın verildiği yerdeyiz. Evin içini gezdik. Müze haline getirilmiş. Çok anlamlı, çok duygulandık gerçekten. Onun bütün yaşam mizacını burada bulmak, görmek mümkün.”

– Satı Kadın kimdir

Satı Kadın, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından 8 Şubat 1935’te yapılan TBMM 5. Dönem Milletvekilliği Seçimi ile meclise girerek, Ankara milletvekili olarak görev yaptı.

TBMM’de görev yapan ilk 18 kadın milletvekili arasında yer almasının yanı sıra “ilk köylü kadın milletvekili” olarak da anılan Satı Kadın, 1956 yılında yaşamını yitirdi.