“Kadın ile erkeği fıtratta farklı, haklarda eşit olarak görüyoruz”
ANKARA (AA) – Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadınların ve erkeklerin ayrışmadığı, bu sorunu çözme konusunda beraber çalıştığımız bir yapıyı inşa etmeliyiz. Biz Hak-İş ailesi olarak kadın ile erkeği fıtratta farklı, haklarda eşit olarak görüyoruz." dedi.
Arslan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hak-İş Kadın Komitesince Konfederasyon binası önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.
25 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle etkinliği erken düzenlediklerini belirten Arslan, şunları söyledi:
"Hak-İş olarak kadına şiddetin her türüne karşıyız. Kadına şiddetin önlenmesi için konuşmaktan öte duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Şiddeti, sadece fiili şiddet olarak görmüyoruz. Psikolojik, cinsel ve adını sayamadığımız daha pek çok eylemi şiddet olarak görüyoruz."
Arslan, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkmasının, kadınların yanında erkeklerin de mücadelesiyle mümkün olacağına değinerek, şunları kaydetti:
"Kadınların ve erkeklerin ayrışmadığı, bu sorunu çözme konusunda beraber çalıştığımız bir yapıyı inşa etmeliyiz. Biz Hak-İş ailesi olarak kadın ile erkeği fıtratta farklı, haklarda eşit olarak görüyoruz. Haksızlıklara ve şiddete karşı mücadele ederken haklarımızı talep edeceğiz. Bunu yapmanın yolu da öncelikli olarak örgütlenmeden geçiyor. Hem örgütleyeceğiz hem örgütleneceğiz. Hak-İş'te örgütleneceğiz, Hak-İş'li sendikalarımızda bir araya geleceğiz, daha fazla kadın üyemizle, daha fazla kadın sendikacımızla geleceği inşa edeceğiz."
– "Tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz"
Hak-İş Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin de kadına yönelik şiddete "hayır" demek için toplandıklarını ifade ederek, "Hak-İş olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz." diye konuştu.
Uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık bunları konuştuklarına, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına yoğun şekilde başvurduklarına dikkati çeken Zengin, şöyle devam etti:
"Atılan küçük adımlar, kadınlara cesaret ve güven vermiştir. Doğal ya da kaçınılmaz, kader ya da yazgı olmayan kadına yönelik şiddetin son bulması için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Kadına yönelik şiddete karşı 'şiddete sıfır tolerans' yaklaşımı bir devlet politikası haline gelmelidir. Çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. Hak-İş olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz."
Basın açıklamasında, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız ve Hak-İş Kadın Komitesi üyeleri yer aldı.
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