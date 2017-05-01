Kadın işçilerin 1 Mayıs pikniği havadan görüntülendi

Esenyurt Belediyesi, iş arayan vatandaşlara huzur sağlamak adına kurduğu Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ile istihdama kazandırdığı bayan işçileri piknikte buluşturdu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Silivri Danamandıra Köyü Tabiat Parkında düzenlenen piknik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte doyasıya eğlenen kadınlar dağıtılmış oyunlarla da ödülleri kazanmaya çalıştı.

“Biz aracı olunca daha basit oluyor”

Pikniğe Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da katıldı. Kürsüde pikniğe katılan kadınlara seslenen Başkan Kadıoğlu, ESBİM ile işsizliğe büyük oranda çare bulduklarını ifade etti. Kadınların istihdama kazandırılmalarının öneminden de bahseden Kadıoğlu, “Şu lahza çok fazla eleman aranıyor. Biz arabulucu olduğumuz için daha kolay oluyor bu işler. Bunu yaptığımız en uğurlu işlerden biri olarak düşünüyorum. Çünkü insanı yaşat ama devlet yaşasın. Görüşümüz budur. Bizi sevseler de sevmeseler de, bize oy verseler de vermeseler de bizim hiç umurumuzda değil. Biz Allah rızası için yapıyoruz.” dedi.

Başkan türkü seslendirdi

Kürsüye sonradan ESBİM kadar işe yerleştirilmiş olan kadınlar çıktı. 1 Mayıs’ın bu yıl kendileri için daha da anlam kazandığını gösteren kadınlar ESBİM’i kurduğu için Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardındaki pikniğe katılan kadınlar çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Çuval yarışı, yoğurtta altın arama gibi oyunlara katılan kadınlar gönüllerince eğlendi. Başkan Kadıoğlu hem mikrofonu eline alarak bir türkü seslendirdi.

İki sene içinde 17,500 vatandaşı istihdam eden ESBİM, kadının egzersiz hayatında daha artı yer alması için yaptığı mülakatlarla Esenyurtlu 5 bin kadının farklı alanlara yönlendirilmiş meslek kollarında istihdam edilmesini sağladı.

Serdal Altıntepe