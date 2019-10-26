Kadın muhtarlar ağaç dikti
ANKARA (AA) – Kadın muhtarlar, Türk kadınına muhtar seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümünü, ilk kadın muhtar "Gül Esin" adına oluşturulan hatıra ormanında ağaç dikerek kutladı.
Etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kadın Muhtarlar Derneği iş birliğiyle düzenlendi.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Türk kadınına muhtar seçilme hakkı vermesinin 86. yıl dönümü olduğunu belirterek, etkinliğin yapıldığı arazinin, Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisi olduğunu vurguladı.
Güldaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yapılan etkinliğe Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kadın muhtarların katıldığını kaydetti.
Etkinlik kapsamında, halk oyunları gösterileri sunuldu, şarkıcı Lara mini konser verdi.
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