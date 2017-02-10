Kadın yasal hakları eğitimi semineri
10 Şubat 2017 Cuma, 17:55
ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediyesi ve KADEM işbirliğiyle, ”Kadın Yasal Hakları Eğitimi” seminerlerinin ilki gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki seminerde Avukat Emine Evcimen ”Medeni Kanun”, Avukat Ayşe Bıçak, ”Aile içi şiddetin önlenmesi” konularında kadınlara bilgi verdi.
Seminerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili yasal düzenlenmelere değinilerek, kadının siyasal, sosyal ve ekonomik hayattaki statüsünün arttırılmasının amaçlandığı kaydedildi.
Konuşmacılar, seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.