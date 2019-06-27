“Kadına karşı şiddet en yaygın insan hakları ihlalidir”
ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin en yaygın insan hakları ihlali olduğunu belirtti.
Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarı hakkında AKPM Genel Kurulu'nda konuşan Günay, AKPM'nin 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe giren ve İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ile bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni desteklediğini ifade etti.
Konuyla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:
"Kadına karşı şiddet en yaygın insan hakları ihlalidir ve cinsiyete dayalı bir ayrımcılık türü olduğunda herkes hemfikir ancak bu sorunun üstesinden gelinmesi için yasal ve kurumsal düzenlemeler ile iş birliğine dayalı bir eylem planına ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Avrupa Konseyinin, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani kısaca 'İstanbul Sözleşmesi', Türkiye'nin Avrupa Konseyi dönem başkanlığı döneminde İstanbul'da imzaya açılmış, ilk olarak Türkiye tarafından çekincesiz olarak imzalanmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması ve onaylanması ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiş, yasal altyapı güçlendirilmiştir."
İstanbul Sözleşmesi kapsamında şiddetle mücadelenin önemli bileşenlerinden birinin, yürütülen çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi olduğuna değinen Günay, izleme ve değerlendirme çalışmalarının ulusal ve yerel düzeylerde yürütüldüğünü vurguladı.
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