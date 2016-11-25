Kadına şiddete makyajlı protesto

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete aleyhinde Uluslar arası Uğraş ve Dayanışma günü dahilinde bir grup bayan, kadına yönelik şiddete uyarı sürüklemek nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Kadına yönelik şiddete yüzlerine ve üzerilerine sürdükleri renkli boyalarla dikkat sürüklemek isteyen kadınlar, CHP Şişli ilçe başkanlığı önünde toplandı. Protesto gösterisine katılan güç mağduru kadınlar ellerinde “ Sessiz çığlığın sesiyiz”, ” Umut var biz varız”, “Kadına şiddete hayır” yazılı pankartlarla bir zaman Halaskargazi caddesi üzerinde kadına şiddeti protesto etti. Eyleme katılan kadınlar şiddete dikkat sürüklemek için mavi eldiven taktılar. Peşinde yüzlerine yaptıkları makyajla zor görebilen kadınları temsil eden kadınlar eyleme katıldı. Simgesel olarak da gelinliği andıran beyaz elbise üstüne kırmızı ve mor renklerle şiddetin boyutları sergilendi. Kadınlar rengarenk boyalarla yüzlerini ve üzerilerini boyayarak kadına aleyhinde şiddeti protesto etti.

Gül Göktepe de kadınların cinsel obje olarak görülmesi ve ikincil duruma düşürülmesini eleştirerek, “Kadının cinsel obje ve ikinci planda olmasına dur çağrıda bulunmak istiyoruz. Ellerimizdeki mavi eldivenler ’Kadına Şiddete Dur’ dediğimizin simgesi” dedi.

“CİNAYETLERE KURBAN EDİLEN KADINLAR ADINA BU YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Kadınların baskı kurbanı olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini gösteren Gül Çicek Bekir ise “Biz kadınları döverek, zulmederek, ırzına geçerek, cinayetlere kurban edinilen kadınlar namına bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Kadınların cinayetine dur diyoruz”biçiminde konuştu.