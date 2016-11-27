Kadına yönelik şiddet protesto edildi

Kadıköy’de Kadına Karşın Şiddete Aleyhinde Çaba ve Milletlerarası Dayanışma Günü sebebiyle bir araya gelen kadınlar, kadına karşın şiddeti protesto etti. Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde toplanarak “Laiklik ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz, bayan ve çocuk düşmanlarına aleyhinde direneceğiz” yazılı pankart açan kadınlar, yaşanan güç olayları esnasında hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını taşıdı. Türkiye’nin öbür yerlerinde hayatını kaybeden kadınların yakınları da eyleme destek verdi. Eylemde konuşan mağdur yakını Çiğdem Evcil, “Bizler kadın olarak bu ülkede varız. Var oldukça bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugün fazla kötü bir durumda geldim buraya. Ben kız kardeşimin katilinden mektup aldım. Ve benzer kaderi sende paylaşacaksın diyor. Bunu burada birincil kez açıklıyorum. Korkuyor muyum, hayır korkmuyorum. Çünkü Muhterem korkmadan öldü. Bende korkmuyorum. Bu uğurda can vereceksem vermeye hazırım” dedi.

“DELI RAPORU OLMAK İÇİN HASTANELERDE YATIYOR”

Eşi göre öldürülen Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya ise, “Annem 7 ay önce barbar bir şekilde suç oluşturan öldürüldü. Babam aramak istemiyorum annemin katili diyorum. Kaba bir şekilde öldürüldü. Annemin çene kemiklerini yerden topladım. Yüzünü darmaduman etmişti ve annem bunu adalet etmiyordu. 7 aydır hapse bile girmedi. Deli raporu elde etmek için hastanelerde yatıyor. Ben bu adaletsizliği bundan böyle durdurun diyorum. Cezasını çeksin istiyorum” biçiminde konuştu.

Bayan Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav ise, bayan cinayetlerini durdurmak için çalıştıkları gibi çocukların da örselenmemesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Mağdur yakınları tavır sırasında duygulanarak gözyaşlarına dominant olamadı. Eylemin sonunda hayatını kaybeden kadınlar için gökyüzüne balon bırakıldı.